Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Mehmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, araçlarının çamura saplandığını, arkadaşı Göksu'nun yardım çağırmak için yanından ayrıldığı bir daha da haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.