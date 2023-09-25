Mehmet Mutlu’nun ani ölümüne en çok deprem çocukları üzüldü

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar canlandırabilmek adına 9 Ocak 2010 yılında Mehmet Mutlu tarafından kurulan 'Oyun Karavanı' 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüz yılın felaketin ardından deprem bölgesine koştu. Oyun Karavanı TIR'ı ile depremde yerle bir olmuş illeri, ilçeleri ve beldeleri tek tek dolaştı. Son olarak felaketin çok vurduğu Hatay'da haftalarca depremden etkilenen çocuklara felaketi unutturmaya çalıştı.

GÜNLERCE ETKİNLİK YAPTI

Mehmet Mutlu "Oyun Karavanı TIR'ı ile depremden en çok etkilenen Hatay'ın Antakya, Defne, Samandağ İskenderun ilçelerinde geleneksel Türk oyunlar ile deprem çocuklarını eğlendirdi. 13 kişilik 'Oyun Karavanı' ekibi onlar için palyaço olup depremzede çocukların kaybolan morallerini yükselti. Depremzede çocuklar Oyun Karavanı sayesinde sek sek oynayıp, halat çektiler. Sonrasında çuvallar ile yürüme yarışı yaptılar. Denge de yürüyüş sonrası mas güreşi ile kıyasıya mücadele ettiler. Gün sonunda şişme parklarda gün boyu müzikler eşliğinde eğlendiler. Yüzlerini boyatan çocuklar "Her günümüz böyle geçsin" diyerek o zaman Mutlu'ya teşekkür etmişti.

DEPREM BÖLGESİNİ DOLAŞIYORUZ

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) Başkanı Mehmet Mutlu deprem bölgesinde SABAH Gazetesi'ne verdiği röportajda tek amacının deprem çocuklarına yaşadıkları acıyı unutturmak olduğunu söylemişti. Depremin ardından 'Oyun Karavanı" ile çocukların felaketi unutmaları ıçın çalıştıklarını da belirten Mutlu, "Kurulan çadır konteyner kentte çocukların ruh ve beden sağlığına katkıda bulunmak, kaynaşmalarını sağlamak, onları daha sağlıklı ve huzurlu bir bedenle geleceğe hazırlamak için eğlendiriyoruz. Onlara yaşadıkları acıları unutturuyoruz. Bugüne kadar on binlerce çocuğa ulaştık. Bundan sonra da deprem bölgelerinde çocuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

EN ÇOK ONLAR ÜZÜLDÜ

Mehmet Mutlu'nun hayatını kaybetmesine en çok deprem bölgesinde yaşayan çocuklar üzüldü. Mehmet Mutlu'nun "Oyun Karavanı" sayesinde yaşadıkları acıyı unuttuklarını da belirten depremzede çocuklar, "Biz "Oyun Karavanı"nın yeniden bölgemize gelirken Mehmet dedemizin ölüm haberini aldık. Çok üzüldük. Depremin ardından bizimle tek tek oyun oynadı yaşadığımızı acıları unutturdu. Biz onun Oyun Karavanı TIR'ı ile yeniden Hatay'a gelmesini bekliyorduk" diyerek üzüntülerine dile getirdiler. Mehmet Mutlu vefatının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazı ve törenin ardından geçtiğimiz Cuma günü Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.