'İLİŞKİMİZİ İNKAR EDİYOR'

Aslıhan Pehlivan ise Cengiz'in yalan söylediğini belirterek, "Sanık Mehmet Cengiz'i ben eve davet ettiysem ve ilişkimizi de kabul etmiyor ya, bizim yazışmalar ve konuşmalarımız var. O telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ben kendisini çağırmadım. Sanık Mehmet Cengiz'in kocamla yatak odasında boğuştuğuna dair beyanı da doğru değildir. Olaydan sonra yatak odasında dağınıklık yoktu. Benim eşim sadece esrar kullanıyor ve kullandığında da yan etki yapmıyor. Kocama ilk darbeyi de sanık Mehmet Cengiz'den geldiğini düşünüyorum" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

Duruşmada söz alan maktulün ağabeyi Veysi Pehlivan, "Adalete güveniyorum. Böyle insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.