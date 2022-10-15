Mehmet Şef: Malzemede cehennemin dibine geldik





"Sosyal medyada herkes bir anda sıfır atık konusuna değiniyor. Ama bunu gerçekleştirebilmek çok önemli" diyen Yalçınkaya, "Esnaf lokantaları mutfakta sıfır atık kültürünü yaşatan mekanlardır. Buralarda yemek atılmaz farklı şekilde değerlendirilerek tekrar sunulur. Aslında evlerimizde de bütün ürünlerin değerlendirildiğini, ürünlerin çöpe atılmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Mehmet Şef, "Yemekler tencere ile değil saklama kaplarında saklanmalı. Örneğin bir tavuk yemeğini ya da sütü soğumadan buzdolabına koymamalıyız. Çok tehlikeli… Zehirlenmelere neden olabiliyor. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Buzdolabını mutlaka ama mutlaka düzgün bir şekilde kapatmamız lazım. Açık bırakılıyor ya da tam kapatılmıyor. Bu hem ürünlerin bozulmasına hem de enerji kaybına neden oluyor.



ŞARTLARA GÖRE YENMELİ

İnsanlara yemek yedirmeyi sevdirmeye çalışıyoruz. Yemek milliyetçiliği bir yandan iyidir bir yandan ise kötüdür. Balığı ister limonlu ister limonsuz yiyin. Menemen tartışmasında gazeteciler aradı beni. Onlara sabah soğansız, öğleden sonra ise soğanlı yediğimi söyledim. Şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek gerekir. Ama ayran buzlu olmaz. Ayran soğutulur. Temel nokta ürünlerin israf edilmemesidir" ifadelerini kullandı.



İklim değişikliği konusuna da değinen Mehmet Şef, "İklim krizi yaşanmıyor diyorlar ama bir iklim krizi var. Balık kitabı yazdım. 350 balıkla yola çıktım ama ancak 80 balıkla tamamlayabildim. Malzeme konusunda cehennemin dibine geldik. İstediğimiz malzemeyi bulamıyoruz" dedi.



Moderatör Doğan Akdoğan da tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. İsraf vurgusu yapan Akdoğan, "Dünyada en çok israf edilen ürünlerin başında meyve ve sebze geliyor. Bir yılda 12 milyon ton sebze ve meyve çöpe gidiyor. Dolapta unutulmuş, ezilmiş, çürümeye yüz tutmuş bir domatesi bile üretim süreci göz önünde bulundurarak kullanmak lazım. Daha doğrusu bir yemek, sebze ya da meyveyi çöpe atmadan önce bin kez düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kulandı.