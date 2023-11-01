“Mehmetçilikle 1 Gün” projesi başladı

Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nın koordinesinde Anadolu ve Fen Liselerinin üniversite tercihinde bulunacak 12. sınıflarında okuyan öğrenciler öncelikli olmak üzere lise öğrencilerine yönelik proje hazırlandı.

Projede öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı'nın havacılık desteğini nasıl ve ne amaçla sağladığı öğretiliyor, hava araçları, pilot ve teknik personel yakından tanıtılıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ziyaret ederek askeri personelin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler Jandarma Hava Grup Komutanlığında ağırlandı.

Jandarma Hava Grup Komutanı Pilot Albay Ramazan İlker Tekin, konuklarına çalışmalarını anlattı, pilotlukla ilgili öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Sanal Gerçeklik Eğitim Platformunda simülasyon uçuşu da yapan öğrenciler, helikoptere bindi, keyif dolu geçirdikleri günde hatıra fotoğrafları çektirdi.