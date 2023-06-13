Melek Mosso’ya bir tepki de hemşerilerinden!

Melek Mosso olarak bilinen şarkıcı Melek Davarcı'nın, katıldığı bir ödül töreninde kadın hakları ile ilgili yaptığı açıklama tepkileri de beraberinde getirdi. Ödül töreninde "Ben bu ödülü yüz yıllardır bu toplumda ötekileştirilen, kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, yitirilen katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak" ifadelerine yer verdi. Mosso'nun toplumun sinir uçlarına dokunan ve ötekileştiren bu açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK PARTİLİ KADINLARA KÜFREDENİ İDOL EDİNDİ!

'Kadın hakları' ve 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Melek Mosso'nun AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edindiği ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.

HEMŞEHRİLERİ MOSSO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Türkiye'yi karalama kampanyasına dahil olan ünlüler kervanına katılan Melek Mosso'ya memleketi Kayseri'den de tepki geldi. Kayserili kadınlar, Mosso'nun açıklamalarına adeta ateş püskürdü. Kayseri'de bugüne kadar susturulmadıklarını ve kadın oldukları için yargılanmadıklarını belirten kadınlar, Mosso'ya "Konuşuyorsan kendi adına konuş. Tüm kadınlar adına değil. Haddini bil" dediler.

TESETTÜRLÜ ANNENİN MİNİ ETEKLİ KIZI

Selda Avcı (44- Yazar) "Türkiye'de yaşayan ve bu ülkenin ekmeğini yiyip, kariyer ve ün yapan sözde sanatçılar, kendi ülkesini küçük düşürme, aşağılama ve gerici olarak gösterme telaşına düşmüşler. Hemşerimiz Melek Mosso Türkiye'de şanı, şöhreti yakaladıktan sonra, giyim ve kuşamının eleştirildiğinden dem vurarak özgürlükten bahsetmiş. Kendisini asi ruhlu ve baş kaldırıcı gibi gösteren Melek Mosso, Kayserili muhafazakâr bir ailenin kızı. Annesi tesettürlü, kendisi mini etekli. Böyle bir özgürlük dünyanın neresinde var. Yaptığı açıklamaya göre kendisi sürekli baskı altında, susturulup korkutulmuş bir kişi. Tüm kadınlar adına konuşmasın. Biz hayatımızdan memnunuz"

"AÇIK BİR KADINIM ÖZGÜRCE GİYİNİYORUM"

Gül Düzgün (37- Sekreter) "Türkiye'de fikirlere, giyim kuşamlara karışılıyor ifadeleri ile zihinleri bulandıran Melek Mosso'yu doğru bulmuyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, açık bir kadınım ve istediğim gibi özgürce giyiniyorum. Bana devletim yada milletim tarafından herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir. Sanatçılar örnek olmalı, ülkesine sahip çıkmalı ve kimseye ülkesinin fırsatını vermemeli. Melek Mosso'nun bu yaptığı hiç yakışmadı"

"BİZİM ADIMIZA KONUŞMA, HADDİNİ BİL!"

Hülya Kara (55- Ahçı) "Biz asil bir milletiz. Bu ülke kolayına kurulmadı. Atalarımız 7 düvele karşı savaştı. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sayesinde ülkemiz adeta çağ atladı. Türkiye yurtdışında İHA-SİHA ve milli teknoloji hamleleri ile konuşuluyor. Ancak bizim içimizdeki bazı sanatçılar gidiyor bizi Avrupa'ya şikayet ediyor. Melek Mosso kadınların sesi kısılıyor, giyimiyle yargılanıyor demiş. Kadınların susturulması gibi bir şey yok. Son 21 yıldır yapılan kazanımlarımızı yok etmeye, ülkemizin itibarını zedelemeye kimsenin hakkı yok. Melek Mosso haddini bilmeli"

"ÜLKEMİZİ BASKICI, GERİCİ GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Pınar Yetimoğlu (42- Ev hanımı) ; "Ben Bünyanlıyım. Melek Mosso ile hemşeriyiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığı akıllara ziyan açıklama, ona olan tüm hayranlığımı ortadan kaldırdı. Türkiye'de maalesef bazı kişiler sürekli kaosla besleniyor. Ülkemizi dünyaya gerici, baskıcı ve bağnaz olarak göstermeye çalışıyor. Melek Mosso'da bunlardan biri. Kendisiyle hemşeri olduğum için utanıyorum. Olmaz olsun böyle hemşeri. Bugüne kadar çok şükür Türk kadını olarak kimse bizim sesimizi kesmedi. Mosso olmayan bir şey üzerinden gündem olmaya çalışmasın"