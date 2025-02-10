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Giriş Tarihi: 11.2.2025

Melih Altınok’un anne acısı: Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA BEDEN
Melih Altınok’un anne acısı: Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören annesi Türkan Altınok (83) Eskişehir'de vefat etti. Türkan Altınok, Eskişehir'de sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türkan Altınok için Eskişehir'de 100. Yıl Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınok'un cenazesi Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Törene eski Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Memur-Sen Eskişehir İl Başkanı İbrahim Akar, gazeteci-yazar Melih Altınok ve ailesi, yakınları ve medya dünyasından isimler katıldı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, camide taziyeleri kabul etti.

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Melih Altınok’un anne acısı: Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
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