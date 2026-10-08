Melike Çiftçi güzellik uğruna can vermişti! Ölüm doktoru hakim karşısına çıktı: ‘Ablama daha önce de işlem yaptı’

AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ

İddianamede dosyaya iş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtları da girdi. Görüntülerde ise Melike Çiftçi'nin iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarılıp bir otomobile bindirilmesi, bir süre sonra ise Ö.Ö.'nün kurs yerine dönmesi yer aldı. Öte yandan sanık doktor Ö.Ö.'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı öğrenildi. Ö.Ö.'ye 14 Temmuz 2023'te 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.