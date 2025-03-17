Melike Eşiyok cinayetinde 6 yıl sonra flaş gelişme: Kardeşlerin itirafları şoke etti "Babamız hep kalorifere bağlardı..."

ÜVEY ANNE ZEHRA'NIN İFADESİ KAN DONDURDU!

"Cahit çocuklarını darp ediyordu. Ben bu konuda uyarınca 'sen karışma onlar benim çocuklarım' diyordu. Oklava ile sürekli dövüyordu çocukları. Melike ölmeden önceki gün ateşlendi. Ateş düşürücü şurup verdim. Ateşi ve yaraları olduğu için diğer odada kardeşlerinden ayrı yattı. Cahit olay günü Melike'yi odaya kilitledi. Sonra ben baktım. Buz gibi olduğunu ve nefes almadığını söyledim. Cahit bana 'ben halledeceğim polisi ve ambulansı arama' dedi. Ben 'polise anlatalım her şeyi' dedim.