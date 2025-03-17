Melike Eşiyok cinayetinde 6 yıl sonra flaş gelişme: Kardeşlerin itirafları şoke etti "Babamız hep kalorifere bağlardı..."

6 YIL SONRA AYDINLANAN VAHŞET
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2018'de Sazlıbosna Barajı'nda çarşafa sarılı şekilde bulunan kız çocuğu cesedinin kimliğinin belirlenemediği ve soruşturmanın askıya alındığı belirtildi. Ancak yıllar sonra Melike'nin kardeşleri öğretmenlerine, korkunç olayın detaylarını anlatarak cinayeti aydınlattı.
"MELİKE'Yİ AÇ BIRAKIP İŞKENCE ETTİLER"
Çocukların ifadelerine göre, üvey anne Zehra ve baba Cahit Eşiyok, Melike'yi ve kardeşlerini sistematik olarak aç bıraktı, şiddet uyguladı ve işkence etti. Çocukların beyanlarına göre: Tek ayak üstünde ceza: Altlarına kaçırdıkları için tek ayak üstünde saatlerce bekletildiler.
Şiddet ve eziyet: Üvey anneleri, ayakları yere değdiğinde çekiçle vuruyordu Dışarıda ıslatma cezası: Yağmurlu havalarda dışarı çıkarılıp üvey anneleri tarafından içeriden izlendiler. Tazyikli su ile işkence: Günlerce aç bırakıldılar, üzerine tazyikli su sıkıldı. Melike kalorifer peteğine bağlandı: Aç bırakılan Melike, en son kalorifer peteğine bağlandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.
ÜVEY ANNE ZEHRA'NIN İFADESİ KAN DONDURDU!
"Cahit çocuklarını darp ediyordu. Ben bu konuda uyarınca 'sen karışma onlar benim çocuklarım' diyordu. Oklava ile sürekli dövüyordu çocukları. Melike ölmeden önceki gün ateşlendi. Ateş düşürücü şurup verdim. Ateşi ve yaraları olduğu için diğer odada kardeşlerinden ayrı yattı. Cahit olay günü Melike'yi odaya kilitledi. Sonra ben baktım. Buz gibi olduğunu ve nefes almadığını söyledim. Cahit bana 'ben halledeceğim polisi ve ambulansı arama' dedi. Ben 'polise anlatalım her şeyi' dedim.
Bana 'sen üvey annesisin, Melike'de darp var inanmazlar bize' dedi. Cezaevine girme korkusundan ve tehdit edildiğimden sustum. O gün akşama kadar Melike odada kaldı. Cahit, Melike'yi banyoya götürdü, yıkadı, kefenledi. Sonra Cahit arabaya Melike'yi koydu. Ertesi gün ne yaptığını sorduğumda 'denize bıraktım' dedi. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu, evden ayrıldım. Suçmaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZ ANNE: "KORKTUM, KİMSEYE BİR ŞEY DİYEMEDİM"
Melike'nin öz annesi Meryem Ataman ise, babanın baskısı nedeniyle sessiz kaldığını belirterek, "Cahit, Melike'nin öldüğünü eve döndüğümde söyledi. Hayatta kalan çocuklarım zarar görmesin diye susmak zorunda kaldım" dedi.
SANIKLARA AĞIR CEZA TALEBİ
Savcılık iddianamesinde baba Cahit ve üvey anne Zehra'nın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet" suçundan ise 3 ila 8 yıl hapis cezası istendi. Öz anne Meryem Ataman hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl hapis talep edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.