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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Melisa, ilik kanseriyle ikinci kez savaşıyor

Henüz 2 yaşında yakalandığı ilik kanserini yenen 16 yaşındaki Bahar Melisa Yetgin, yeniden nükseden hastalıkla ikinci kez mücadele ediyor. Baba Orhan Yetgin, “Bir evladımı kaybettim, Melisa yaşasın” dedi

Dilan KAYA Dilan KAYA
Melisa, ilik kanseriyle ikinci kez savaşıyor
İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Bahar Melisa Yetgin (16), daha önce yendiği ilik kanseriyle ikinci kez mücadele ediyor. Henüz 2 yaşındayken ilik kanserine yakalanan Bahar Melisa uzun bir tedavinin ardından iyileşti. Ancak 2018'de hastalık yeniden nüksetti. O sırada Kastamonu'da yaşayan aile, araştırma yaparken kızlarının yurtdışından getirilecek bir ilaçla tedavi edildiğinde ilik nakli olmasına gerek kalmayacağını öğrendi. İnşaat işçisi baba Orhan Yetgin (39), kızının iki ayda bir kullanması gereken ilacın maliyetinin 1000 Euro (yaklaşık 20 bin TL) olduğunu belirterek, "Bunun 660 Euro'sunu devlet karşılıyor.



Ancak geri kalan 340 Euro'yu bile karşılayacak maddi gücüm yok. Kızımın yaşamı bu ilaca bağlı. Kızımın hastalığını öğrendiğimiz yıl, 15 günlük bebeğimiz Medine'yi de beyin kanamasından kaybettik. Bir evladımı kaybettim, Melisa'yı kurtarmak istiyorum. İlacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok. Kızım ilaç almadığında kilo kaybediyor. 18 yaşına kadar düzenli alırsa kilosunu koruyacak ve ilik nakli olmasına gerek kalmayacak" diye konuştu.

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Melisa, ilik kanseriyle ikinci kez savaşıyor
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