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Giriş Tarihi: 12.9.2023

‘Melisa yandı başkaları yanmasın’

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
‘Melisa yandı başkaları yanmasın’
Antalya'da önceki gün trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Helin Çınar (17), Melisa Yıldırım (14) ve diğer motosiklet sürücüsü Yusuf Koç (20) hayatını kaybetti.



DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Melisa Yıldırım'ın amcası Yusuf Erol, "Kazanın olduğu alana gittiğimizde 100 tane motosiklet vardı. Melisa'nın bulunduğu motosiklet giderken karşı taraftaki kişi teker kaldırıp indiriyormuş. Burada motosikletler yarış yapıyor. Daha önce de iki kişi hayatını kaybetti. Şimdi de 3 genç gitti. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Gerekli önlem alınsın. Melisa'nın melek gibi bir kalbi vardı" dedi.

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‘Melisa yandı başkaları yanmasın’
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