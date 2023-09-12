‘Melisa yandı başkaları yanmasın’

Antalya'daönceki gün trafiğekapalı yolda iki motosikletinkafa kafaya çarpışmasısonucu meydana gelen kazadaHelin Çınar (17), Melisa Yıldırım (14) vediğer motosiklet sürücüsü Yusuf Koç (20)hayatını kaybetti.Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Melisa Yıldırım'ın amcası Yusuf Erol, "Kazanın olduğu alana gittiğimizde 100 tane motosiklet vardı. Melisa'nın bulunduğu motosiklet giderken karşı taraftaki kişi teker kaldırıp indiriyormuş. Burada motosikletler yarış yapıyor. Daha önce de iki kişi hayatını kaybetti. Şimdi de 3 genç gitti. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Gerekli önlem alınsın. Melisa'nın melek gibi bir kalbi vardı" dedi.