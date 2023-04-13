Melisa yaşasın... "Bir evladımı kaybettim diğeri yaşasın..."

"İLACI ALMADIĞINDA KİLO KAYBEDİYOR"

Kızları Melisa'nın hastalığını ilk öğrendikleri yıl 15 günlük bebekleri Medine'yi de beyin kanamasından kaybettiklerini belirten Yetgin, "Bir evladımı kaybettim ama Melisa'yı kurtarmak istiyorum. İki çocuğumuz daha var biri 2 buçuk diğeri de 6 yaşında ama biz Melisa'nın hastalığından başka bir şey düşünemez haldeyiz. Elimiz kolumuz bağlı, bu ilacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok.