Melisa yaşasın... "Bir evladımı kaybettim diğeri yaşasın..."

İnşaat işçisi olarak çalışan Elazığlı Orhan Yetgin'in (39) kızı Bahar Melisa Yetgin (16) ilk kez 2 yaşındayken ilik kanserine yakalandı. Uzun süre tedavi gördü ve iyileşti ancak 2018 yılında hastalığı nüksetti. Bu haberi aldığında yıkılan aile hemen tedavi yöntemi araştırmaya başladı. O sırada Kastamonu'da yaşayan aile kızlarının yurtdışından getirilecek bir ilaçla tedavi edildiğinde ilik nakli olmasına gerek kalmayacağını öğrendi.
İlacın maliyetinin 1000 euro olduğunu ve bunun 660 eurosunu devletin karşıladığını dile getiren Yetgin, kalan 340 euro'yu karşılayamadığını söyledi. Kızının yaşamasının bu ilaca bağlı olduğunu söyleyen acılı baba, iki ayda bir alması gereken bu ilacı karşılayabilmek için hayırseverlere seslendi.
"İLACI ALMADIĞINDA KİLO KAYBEDİYOR"
Kızları Melisa'nın hastalığını ilk öğrendikleri yıl 15 günlük bebekleri Medine'yi de beyin kanamasından kaybettiklerini belirten Yetgin, "Bir evladımı kaybettim ama Melisa'yı kurtarmak istiyorum. İki çocuğumuz daha var biri 2 buçuk diğeri de 6 yaşında ama biz Melisa'nın hastalığından başka bir şey düşünemez haldeyiz. Elimiz kolumuz bağlı, bu ilacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok.
Ben inşaatlarda çalışıyorum ama kazandığım para yetmiyor. Kızım bu ilacı almadığında kilo kaybediyor. 18 yaşına kadar düzenli olarak alırsa kilosunu koruyacak ve ilik nakli olmasına gerek kalmayacak.
Sesimi anne babalara duyurmak istiyorum. Kızımız gözümüzün önünde erimesin. Şu an kilosu az olduğu için nakil de olamıyor." diye konuştu.
Melisa'ya yardımcı olmak isteyen hayırseverler baba Orhan Yetgin'e 0535 557 84 35 numaralı telefondan ulaşabilirler.