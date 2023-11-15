Memleket özlemi ölüme sonuçlandı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi Merkez Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde dün gece yarısı sabaha doğru meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Servet Vural'ın Bursa'da yaşadığı ve Kızıltepe'ye olan hasretini gidermek için bir haftalığına memleketine geldiği öğrenildi.

Irak'a taşımacılık yapan sürücü bir babanın 5 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki Servet Vural'ın ailece yerleştikleri Bursa'da tesisatçılık yaptığı belirlendi. Vural yaşadığı Bursa'dan sıkıldığı için bir haftalığına memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesi Erikli köyüne geldi. Kaza gecesi araçla ilçeye bağlı kırsal Erikli köyüne dönerken kullandığı araç aşırı hızdan takla attı. Yapılan ihbar sonucu kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hurdaya dönen araç içindeki Servet Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından olaydan haberdar edilen Annesi, babası ve ailesi çocuklarının defni için Kızıltepe'ye geldiği öğrenildi.