Memur annelere kreş müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, kadınların çalışma hayatı ile aile yaşamını birlikte sürdürebilmesini desteklemek amacıyla çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırıyor. Bu yıl 349 kamu kreşi açıldı. Kreş açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. En az 30 kamu görevlisinin yazılı talepte bulunması halinde çocuk bakımevi açılması zorunlu hale getirildi. Yoğun talep bulunan yerlerde ise 30 çocuğun altında kontenjanla da bakımevi açılabilmesine imkân tanındı. Düzenlemeyle vardiyalı ve nöbet usulü çalışan kamu personelinin çocuk bakım ihtiyacına yönelik olarak 7 gün 24 saat hizmet verebilecek bakımevlerinin açılmasının da önü açıldı. Çocuk bakım hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mahalle tipi kreş modelleri üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklara yönelik bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra 81 ilde sosyal kreşlerin yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar bulunuyor. Sosyal kreş modelinde sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerin hizmetlerden ücretsiz, diğer ailelerin ise uygun koşullarda yararlanabilmesi öngörülüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör