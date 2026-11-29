2027 Ocak zammı yaklaşırken kamu çalışanları ve emeklilerin yeni maaşlarına ilişkin beklentiler artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerine yapılacak artışlar da gündemdeki yerini koruyor. Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin ocak ayından itibaren alabileceği tahmini maaşlar ise son enflasyon verileri üzerinden hesaplanıyor.
TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, dört aylık toplam artışı yüzde 8,29'a taşıdı. Bu verilerle memurlar için yüzde 1,20 enflasyon farkı oluşurken toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak zammı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Gözler şimdi 3 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak kasım enflasyonuna çevrildi. Yeni veriler, memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranının şekillenmesinde belirleyici olacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkından yararlanabilmesi için 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde fiyat artışlarının yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Temmuz-ekim dönemine ait verilerle birlikte maaş hesaplamalarında enflasyon farkı oluşurken, Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı için kasım ve aralık ayı enflasyon sonuçları belirleyici olacak. Merkez Bankasının son enflasyon öngörüleri de yeni dönem maaş hesaplamalarına yön veriyor.
Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı.
TCMB'nişn beklentisine göre 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e, toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.
Enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.
TCMB yıl sonu tahminlerine göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak. 31 bin 527 lira 77 olan en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.
Piyasa beklentisine göre ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine ulaşacak.
Ocak 2027 memur zammı için farklı yıl sonu enflasyon tahminleri de maaş beklentilerini değiştiriyor. OVP tahmininde ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması halinde toplam zam oranının yüzde 7 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Bu hesaplamayla en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL'ye, memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,06 olarak açıklandı. Bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,45'e, toplam zam oranının da yüzde 8,39'a ulaşacağı hesaplanıyor. Buna göre en düşük memur maaşının 76 bin 116 TL, memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 TL olması bekleniyor.
Zam senaryolarına göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.