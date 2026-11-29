TCMB yıl sonu tahminlerine göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak. 31 bin 527 lira 77 olan en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.

Piyasa beklentisine göre ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine ulaşacak.