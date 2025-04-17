MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025 | Son 3 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memur Temmuz zammına odaklandı. Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat, öğretim görevlisi ve diğer meslek gruplarının maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Şimdi ise gözler kalan son 3 veriye çevrildi. Ocak ayında enflasyon 5,03 olurken, şubat ayında 2,27 ve mart ayında ise yüzde 2,46 olarak duyuruldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 3 aylık enflasyon farkı sonrası ön görülen maaş hesabı!
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı.
Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda.
Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanlar ise 3 aylık enflasyon farkına göre şimdiden 3,83 oranında zam almayı hak etti.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki defa, yani her altı ayda bir maaşlarına zam alırlar. Bu artış, toplu sözleşmeyle kararlaştırılan zam oranı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirlenir. Enflasyon farkı ise, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammını aşan altı aylık enflasyon oranını ifade eder.
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025
Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.