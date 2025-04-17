MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025 | Son 3 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.