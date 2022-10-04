Memur ve emekli zammı Ocak 2023 son dakika gelişmeleri: En düşük memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon oranı sonrası memur zammı ve emekli zammı belirlenecek. 3 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Memurlar ve emekliler en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Ocak zammı ile yeniden artış gösterecek maaşlar 2023 hesaplama işlemleri sonrası şekilleniyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, yanıtlar…
2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!
Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.
Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Buna göre memur zammı ve emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.
Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan OVP tahminine göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 16,91 olarak hesaplandı.
OCAK ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli aylığının 3.500 TL'ye çıkarıldı.
Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.