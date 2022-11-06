Memur maaş zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon verileri ile netleşen memur zammı için 4 aylık enflasyon oranı belirleyici oldu. Öte yandan vatandaşları enflasyona ezdirmemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten hükümet, yüzde 5 ile 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. Bu kapsamda doktor, polis, hemşire ve öğretmen maaşları başta olmak üzere en düşük ve en yüksek memur maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ocak 2023 en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 ocak memur zammı son durum…
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.
2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!
İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre emekli ve memur zammı hesaplamaları başladı.
4 aylık enflasyona göre memur zam oranı yüzde 11,84 oranında değerlendirildi. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI GÜNDEMDE!
Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonunda ortaya çıkan enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor.
Buna göre hesaplanan yüzde 11,84 memur zam oranı içerisinde fark yüzde 3,84 olarak belirlenirken toplu sözleşme yüzde oranında oldu.
EK GÖSTERGE EKLENECEK
Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira üzerinde yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 lira olacak.
En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira olup yüzde 30'luk artış olursa 11 bin 837 lira, yüzde 40'lık bir artış olursa 12 bin 747 liraya çıkacak.
İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.
EMEKLİ VE MEMURA REFAH PAYI GELİYOR
Emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi.
Refah payı, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutara deniyor. Böylece, memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur ve fiyat gibi durumlardan korunuyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon sonrası, en düşük 9 bin sınırında bulunan memur maaşı yaklaşık 10 bin TL oldu. Öte yandan memur emeklisi maaşı da yine en düşük sınırda 6 bin TL'den yaklaşık 6 bin 800 TL'ye yükseldi.
Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda memur zammı için yaklaşık yüzde 18-20 aralığında zam oranı hesaplanırken ciddi bir artış masada.
Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek.
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlattı:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."