Polis, öğretmen, doktor ve diğer memur gruplarının ocak ayında alacağı zam oranı için gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalar ise 2027 Ocak döneminde farklı unvanlardaki memur maaşlarının ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.
Temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı için şimdiden yüzde 6,27'lik artış hesaplandı.
Yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri beklenirken, farklı kurumların yıl sonu tahminleri de zam oranına yönelik beklentileri şekillendirdi.
Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde olması öngörülüyor.
Söz konusu hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerine yüzde 2,78 oranında enflasyon farkı oluşabilecek. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak zammının yüzde 7,91'e ulaşması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisi ise daha yüksek bir zam ihtimalini gündeme getiriyor. Bu tahmine göre enflasyon farkının yüzde 3,21 olması ve toplam ocak zammının yüzde 8,37'ye çıkması hesaplanıyor.
Memur maaşlarına yönelik son hesaplama Finansal Kurumlar Birliği'nin kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi.
Anket sonuçlarında kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,88 olarak açıklanırken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 seviyesinde gerçekleşti.
Bu tahminin doğru çıkması halinde 2026 yılının ikinci yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 10,22 olması bekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri için yüzde 3,01 enflasyon farkı oluşabilecek.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde ocak ayında maaşlara yapılabilecek toplam artış yüzde 8,16'ya ulaşıyor.
Yüzde 8,16'lık zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde memur maaşlarında önemli değişiklik yaşanacak.
Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 954 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Memur emeklilerinde ise halen 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük aylığın 34 bin 99 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.