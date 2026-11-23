Polis, öğretmen, doktor ve diğer memur gruplarının ocak ayında alacağı zam oranı için gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalar ise 2027 Ocak döneminde farklı unvanlardaki memur maaşlarının ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.

Temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı için şimdiden yüzde 6,27'lik artış hesaplandı.

Yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri beklenirken, farklı kurumların yıl sonu tahminleri de zam oranına yönelik beklentileri şekillendirdi.