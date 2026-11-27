Milyonlarca memurun gözü Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. En düşük memur maaşının hangi seviyeye çıkacağı, polis ve öğretmen maaşlarına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından 2027 Ocak zammı netleşirken, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yeni maaşların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.
Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL
Not: Bunlar enflasyon tahminlerine dayalı olası zam senaryolarıdır. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacaktır.