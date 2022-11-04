Memur zammı enflasyon farkı ile hesaplandı! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 4 aylık enflasyon oranları ardından yeniden hesaplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar yılsonunda ocak zammı üzerinde etkili olacak. Doktor, polis, hemşire ve öğretmen maaşları başta olmak üzere en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Emekli ve memur zammı tablosu enflasyon farkı ile netleşiyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili ciddi bir artış olacağını açıkladı. İşte, 2023 ocak memur zammı son dakika haberleri…
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.
2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!
İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?
Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!
Ekim ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 4 aya göre memur zam oranı yüzde 11,84 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI GÜNDEMDE!
Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonunda ortaya çıkan enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor. Buna göre hesaplanan yüzde 11,84 memur zam oranı içerisinde fark yüzde 3,84 olarak belirlenirken toplu sözleşme yüzde oranında oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon sonrası, en düşük 9 bin sınırında bulunan memur maaşı yaklaşık 10 bin TL oldu. Öte yandan memur emeklisi maaşı da yine en düşük sınırda 6 bin TL'den yaklaşık 6 bin 800 TL'ye yükseldi.
Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda memur zammı için yaklaşık yüzde 18-20 aralığında zam oranı hesaplanırken ciddi bir artış masada.
Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek.
Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması net oldu:
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlattı:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."