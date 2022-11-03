Kasım ayına girilmesiyle beraber memur zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Ocak 2023'te açıklanacak olan memur zam oranı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinden doğan farka göre kararlaştırılacak. Memur maaş zammı için 3 aylık oran geride kalırken TÜİK, bugün yeni ayın verilerini duyuracak. Bu noktada öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte memur zammı son dakika haberleri…
OCAK 2023'TE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor.
Ocak 2023'te memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ek olarak Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerinde enflasyon farkı alacak.
EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları, memur ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları üzerinde etkili oluyor.
2023 Ocak zammı için yılın son 6 ayına ilişkin veriler değerlendirilecek. 3 aylık enflasyon rakamları netleşirken TÜİK Ekim ayı verilerini bugün paylaşacak. Ekim ayı enflasyonu ile beraber maaş zam oranı için 4 aylık rakamlar netlik kazanacak.
3 AYLIK ENFLASYON RAKAMI YÜZDE 7,05 OLDU!
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 7,05 oldu. Ekim-kasım-aralık ayındaki enflasyon oranlarının belli olması sonrası hem 6 aylık hem de yıllık veri kesinleşmiş olacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,86!
Merkez Bankası'nın Ekim ayı piyasa anketine göre, 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,86 olması bekleniyor.
Beklenen enflasyon gerçekleştiğinde, memurlar ve memur emeklileri yüzde 8'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,86 oranında zam alacak.
KİM KAÇ LİRA ALACAK?
Memur maaşları Merkez Bankası Ekim ayı anketinden çıkan sonuca göre yüzde 18,86 oranında zam alacak. Yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı eğer 10'a çekilirse burada memur zammı hesabı yüzde 20,86'ya yükselecek.
2023 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında yapılan 41,69 oranında zammın ardından en düşük memur maaşı, 9,707 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 6,078 TL'ye yükseldi.
Memur ve memur emeklilerinin sözleşmeden dolayı hak ettiği 2023 yılı ilk 6 ayı için zam oranı, yüzde 8 olarak belirlendi.
2022 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı yüzde 8'i aşmazsa memur ve memur emeklileri yüzde 8 zam alacak. Yüzde 8'i aştığı takdirde oluşan fark ne kadarsa o oran eklenerek zam belirlenecek.
En düşük memur maaşı 9,707 TL. Bunun üzerine yüzde 8 eklendiğinde maaş farkı 776,5 TL oluyor. Enflasyon yüzde 8'i aşmazsa en düşük memur maaşı 10 bin 483 TL olacak.
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ
Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yılbaşında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.
EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI
Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.
Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.
Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.
"ÇOK FARKLI BİR HAZIRLIK VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur zammı için ciddi artışlar olacağını belirtirken, Ocak zammı dönemi için çok farklı bir hazırlık yapıldığını belirtti. Erdoğan, havada uçuşan rakamlardan ziyade yere sağlam basan adımlar ve düzenlemelerin geleceğinin altını çizdi.
VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."