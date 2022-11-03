EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları, memur ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları üzerinde etkili oluyor.

2023 Ocak zammı için yılın son 6 ayına ilişkin veriler değerlendirilecek. 3 aylık enflasyon rakamları netleşirken TÜİK Ekim ayı verilerini bugün paylaşacak. Ekim ayı enflasyonu ile beraber maaş zam oranı için 4 aylık rakamlar netlik kazanacak.