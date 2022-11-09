MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz aylarındaki artışlar, toplu sözleşmede belirlenen oranlar ile enflasyon farkından oluşuyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 8 oranında bir artış yapılacak. Buna ek olarak yüzde 7'nin üzerinden oluşan enflasyon farkı ödenecek.

Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre emekli ve memur zammı hesaplamaları başladı.

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı yüzde 3.88 oranında değerlendirildi. Yüzde 8'lik toplu sözleşme artışla toplam oran yüzde 11.88'e ulaştı. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Öte yandan memur emeklileri ve memurlar için refah payı verilmesi gündemde. Buna göre, yüzde 8'lik toplu sözleşme artışının yükseltilmesi ya da enflasyon farkına bir refah payı puanının eklenmesi bekleniyor.