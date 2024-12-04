MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 OCAK: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te memur maaşlarına yapılacak zam için kritik verilerden biri daha açıklandı! 5 aylık kesinleşen enflasyon farkıyla memurların ve memur emeklilerinin maaş artış oranı netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon oranı sonrası son durum ve yeni maaş tabloları güncellendi! İşte, memur zammı hesaplama tablosu!
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.
2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak uygulanıyor. 2025 Ocak döneminde ise yüzde 6 olacak.
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 OCAK
Memur zammı için kritik verilerden 5.'si bugün açıklandı. Temmuz-Ekim dönemi için kesinleşen 4 aylık rakamlara göre memur ve emeklisinin zam oranı yüzde 7,99 olarak belirlenmişti. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisiyle memur zammı için yeni rakamlar netleşirken, maaş tabloları da güncellendi.
5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLARA GÖRE YENİ MEMUR ZAMMI
Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Kasım ayı enflasyonu ile memur zammı için 5 aylık oran netleşti. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL oldu.
Peki 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
İşte tablo tablo yeni maaşlar:
5 AYLIK ORANA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞI RAKAMLARI
5 aylık enflasyon oranına göre memur maaşları şu şekilde:
Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.