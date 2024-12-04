MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 OCAK: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak uygulanıyor. 2025 Ocak döneminde ise yüzde 6 olacak.