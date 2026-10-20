MEMUR ZAMMI OCAK MAAŞI 2027: Polis, doktor, hemşire... En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Kamu çalışanlarının gelirlerini doğrudan etkileyecek 2027 Ocak memur zammı için geri sayım sürüyor. Altı aylık enflasyon verileriyle netleşecek artış öncesinde memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yakından takip ediliyor. Memur maaşı hesaplamaları hız kazanırken, yeni yılda meslek gruplarına göre ödenecek tutarlar da merak konusu oluyor.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oranında artan TÜFE, memur ve memur emeklilerinin üç aylık zam hesabını da ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık dönemde oluşan toplam oran yüzde 5,57 oldu.
Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammında yıl sonu enflasyon beklentileri belirleyici olacak. Mevcut tahminlere göre zam oranı için dört farklı senaryo öne çıkıyor.
1. SENARYO: ZAM YÜZDE 6,67
TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükseltmesiyle bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Enflasyon farkının yüzde 1,59 olması, toplam memur zammının ise yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor.
2. SENARYO: ZAM YÜZDE 7
OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu beklentiye göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşurken toplam zam yaklaşık yüzde 7 olacak.
3. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,01
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu durumda yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01'e çıkacak.
4. SENARYO: ZAM YÜZDE 8,05
AA Finans Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Enflasyon farkı yüzde 2,91, toplam zam oranı ise yüzde 8,05 seviyesinde gerçekleşecek.
70 bin 224 TL olan mevcut en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı enflasyon senaryolarında yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:
Mevcut zam beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda öğretmen ve polis maaşlarının 100 bin TL, hemşire maaşının 92 bin TL, avukat maaşının 111 bin TL, şube müdürü maaşının ise 116 bin TL civarına çıkması bekleniyor. Uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200 bin TL'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.