Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur zammı son dakika haberleri… Memur ve emekli maaşları yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı baz alınarak hesaplanacak. 2024 Temmuz zammı için 3. verinin netleşmesiyle birlikte memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Geri sayım devam ederken 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek olup net zam oranı Temmuz verisi ile belli olacak. Peki, 2024 Temmuz memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak?
2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emekli zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.
"AYLIK ENFLASYON ÖNGÖRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA MART AYINDA GERİLEDİ"
Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU
2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti.
Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak hesaplandı.
Memur zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.