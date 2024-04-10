Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur zammı son dakika haberleri… Memur ve emekli maaşları yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı baz alınarak hesaplanacak. 2024 Temmuz zammı için 3. verinin netleşmesiyle birlikte memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Geri sayım devam ederken 3 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek olup net zam oranı Temmuz verisi ile belli olacak. Peki, 2024 Temmuz memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak?