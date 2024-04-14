Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: Hesaplamalar başladı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaşları yılın 2. zammını bekliyor. 2024 Temmuz zammı Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. Mart enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 3. veri netleşmiş oldu. Bu gelişmenin akabinde meslek meslek memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. ''3 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusu milyonlarca memurun gündeminde yerini aldı. Kamu çalışanlarının aylıkları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artış yaşıyor. Peki, 2024 Temmuz memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ne zaman açıklanacak?