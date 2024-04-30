MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Meslek meslek hesaplama tablosu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama tablosu 2024 yılının ikinci yarısı için şekillenmeye başladı. Memur ve emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemlerinde artış yaşıyor. 2024 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı yükselecek. Memur zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamlarından doğan fark ile hesaplanacak. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklenecek. 3 aylık veri belli olurken Nisan ayı enflasyonu için ise bekleyiş sürüyor. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda ortalama memur maaşı 44 bin 500 lira civarında olacak. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur zammı hesapları ve tahminleri…