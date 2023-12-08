Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile zam hesabı değişti! Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:50 Son Güncelleme: 8.12.2023 11:51

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile zam hesabı değişti! Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Aralık ayının bitmesine kısa bir süre kala memur maaş zammına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon farkları bu ay tamamlanacak ve meslek meslek memur zamları belli olacak. Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon farkı yüzde 33,66 oldu. Aralık ayı verisinin belli olması ile birlikte kesin öğretmen, polis memuru, uzman öğretmen, doktor, mühendis, avukat, hemşire, bekçi maaşları belli olacak. Peki, memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile zam hesabı değişti! Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memurlar Ocak'ta ne kadar zam alacak sorusu hakkında araştırmalar başladı. Memur maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. 5 aylık enflasyon çıktısının belli olması ile memur maaş zammı büyük oranda netleşti. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte, 2024 öğretmen, polis memuru, uzman öğretmen, doktor, mühendis, avukat, hemşire, bekçi maaşları…

ENFLASYONDA 5. VERİ BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık süreçte 5. enflasyon oranlarını 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

MEMURLAR OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Ocakta belirlenecek enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı da memurların maaş artışına ekleniyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu. Şimdi enflasyon takip ediliyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KALICI REFAH MESAJI!

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için geri sayım başlarken iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışta tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekti.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyonun düşmesine yönelik açıklamalar şöyle kaydedildi:

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylece kalıcı makrofinansal istikrara ulaşacağız. Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek."

SON ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI!

Kasım enflasyonu ile birlikte memurların 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 oldu. Toplu sözleşme zammı olan yüzde 15'in eklenmesiyle 5 aylık memur zammının yüzde 45 seviyesinde olduğu görülüyor.

MAAŞ TABLOLARI MASADA!

Temmuz zammıyla birlikte 22 bin TL üzerini gören en düşük memur maaşı yeni oranla birlikte 30 bin sınırını aşıyor. Branş ve memurun kademesine göre değişiklik gösteren rakamlar meslek bazında sorgulanıyor. Tablolar evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir memura göre düzenleniyor.

İşte, yeni rakamlar:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre tablolar şu rakamları gösteriyor:

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 924 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 320 liraya yükselecek.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE ARTACAK!

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemeleri de memur zammı oranında artış yaşıyor. Buna göre 5 aylık enflasyon zammıyla 65 yaş aylığının 2 bin 349 liradan 3 bin 406 lirayı göreceği öngörülüyor.

Evde bakım maaşı da yüzde 45 zamla 5 bin 98 liradan 7 bin 392 TL'yi görebilir.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile zam hesabı değişti! Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
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