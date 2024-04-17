MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Son enflasyona göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ne kadar olacak merak konusu. Meslek meslek ve kademe kademe fark eden maaşlar 6 aylık enflasyonla belli olacak. 30 bin TL'nin üstüne çıkan en düşük memur maaşı için geri sayım başladı. İlk 3 verinin netleştiği zam oranı Haziran verisiyle netlik kazanacak. Peki; 2024 Temmuz memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar...
MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR
Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor. Son olarak yüzde 49,25 oranında zam alan memurlar toplu sözleşme zammından da yararlanıyor.
Ocak zammıyla birlikte yaklaşık 33 bin TL seviyesine ulaşan en düşük memur maaşı yılın 2. zammını bekliyor.
2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli ve memur temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:
Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
Emekli ve memur zammı son 3 veriyi bekliyor.
3 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. Memurlar son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz memur zammı oranını öğrenecek.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurun zam oranı netleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 5 aylık enflasyon yüzde 22,35. 6 aylık enflasyonun yüzde 25 oranında olması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı da alacak memurlar bu noktada hesaplara başlayacak.