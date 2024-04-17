MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Son enflasyona göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ne kadar olacak merak konusu. Meslek meslek ve kademe kademe fark eden maaşlar 6 aylık enflasyonla belli olacak. 30 bin TL'nin üstüne çıkan en düşük memur maaşı için geri sayım başladı. İlk 3 verinin netleştiği zam oranı Haziran verisiyle netlik kazanacak. Peki; 2024 Temmuz memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar...