Menderes’te işçinin yüzü AK Parti ile güldü

Menderes Belediyesi ile Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 764 işçiyi kapsayan ve işçinin enflasyona ezdirilmediği anlaşma belediye işçilerinin yüzünü güldürdü

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, "Belediyemiz ve işçi kardeşlerimizin bağlı bulunduğu Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Karşılıklı anlayış ve uzlaşı ile sözleşmemizi imzaladık. İşçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her daim ifade ediyorduk, yapmış olduğumuz sözleşmeyle de bunu yine ortaya koyduk. Emeklerinin karşılığını aldıkları bir sözleşmeyi imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla uyum içerisinde Menderes'imiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.'' dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör