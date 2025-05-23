Menteşe’de kaçak yapıya geçit yok!

Muğla Menteşe'de ilçenin nitelikli doğal koruma alanları içinde yer alan Kıran, Kuyucak ve Sarnıç mahallelerinde imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı yıkım programıyla (2024 Ekim ayında 26, 2025 Ocak ayında 18 ve 2025 Mayıs ayında 17 olmak üzere) toplam 61 yapının yıkımı planlandı. İdari ve hukuki süreci tamamlanan yapıların yıkımı için gerekli planlama ve koordinasyon çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Bu kapsamda şu ana kadar 35 yapının yıkımı tamamlanırken, yargı süreçleri devam eden ve ilgili mahkemelerce "yürütmenin durdurulması" kararı verilen 26 yapının yıkımı ise geçici olarak ertelendi.

Ekipler, doğal sit alanları ve koruma bölgelerindeki kaçak yapılaşmaya asla göz yumulmayacağını vurgulayarak, kamu yararı doğrultusunda hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Doğal dokunun korunması ve planlı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla mücadelenin aralıksız süreceği ifade edildi.