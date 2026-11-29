Şanlıurfa
'daki Siverek
Halk Eğitim Merkezi'nde verilen yapay zekâ eğitimleri çobanların hayatını kolaylaştırıyor. Merada hayvanlarını otlatırken cep telefonlarıyla yapay zekâya sorular yönelten çobanlar; hayvan bakımı, beslenme, merada karşılaştıkları sorunlar ve günlük işlerinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi almaya çalışıyor. Çoban İbrahim Halil Yavuzaslan, "Yapay zekâ, yaşamın her alanına girdi. Çobanlık ve hayvancılıkta yapay zekâdan faydalanıyoruz. Modern hayvancılıkta yaşanan gelişmeleri yapay zekâya sorup öğrenebiliyoruz" dedi.