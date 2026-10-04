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Giriş Tarihi: 4.10.2026 00:31

Mercan Köşk 6. Bölüm Fragman İzle: "Ben Geldim Baba"

ATV ekranlarının iddialı yapımı Mercan Köşk 6. bölüm fragmanı yayına girdi. "Ben geldim baba" sözleriyle sarsıcı bir yüzleşmenin kapısını aralayan yeni fragman izleyicilerden tam not aldı. Toprak’ın konağa adımı dengeleri altüst ederken, intikam ve hesaplaşma ateşi Tarsus’ta yeniden alevleniyor.

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Mercan Köşk 6. Bölüm Fragman İzle: Ben Geldim Baba
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Ekranların sevilen dizisinde heyecan dolu yeni hafta başladı. Son bölümde Tarsus'a gizlice ayak basan Toprak, yayımlanan tanıtım videosuyla birlikte kozlarını açıkça ortaya koyuyor. Babasının karşısına dikilerek geçmişin hesabını sormaya kararlı olan Toprak'ın hamleleri, Hozan ve Mercandağ aileleri arasındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

MERCAN KÖŞK 5. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yeni sezonda her hafta cumartesi günleri takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MERCAN KÖŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

ATV ekranlarında heyecanı doruğa taşıyan diziden gelecek haftanın tanıtımı geldi:

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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MERCAN KÖŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.

Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.

Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Mercan Köşk 6. Bölüm Fragman İzle: "Ben Geldim Baba"
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