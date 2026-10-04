Mercan Köşk 6. Bölüm Fragman İzle: "Ben Geldim Baba"

Ekranların sevilen dizisinde heyecan dolu yeni hafta başladı. Son bölümde Tarsus'a gizlice ayak basan Toprak, yayımlanan tanıtım videosuyla birlikte kozlarını açıkça ortaya koyuyor. Babasının karşısına dikilerek geçmişin hesabını sormaya kararlı olan Toprak'ın hamleleri, Hozan ve Mercandağ aileleri arasındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.
ATV ekranlarında yeni sezonda her hafta cumartesi günleri takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
ATV ekranlarında heyecanı doruğa taşıyan diziden gelecek haftanın tanıtımı geldi:
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Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi? Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.
Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.