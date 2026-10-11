Mercan Köşk 6.bölüm izle: Mercan Köşk son bölümüyle yayınlandı!

ATV'nin dikkat çeken yapımları arasında bulunan Mercan Köşk, yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Diziyi televizyondan takip edemeyen izleyiciler, son bölümü internet üzerinden izleyebilmek için araştırma yapıyor. Mercan Köşk 6. bölüm izle araması yapanlar, yeni bölümün yayın bilgilerine ve çevrim içi izleme seçeneklerine ulaşmaya çalışıyor.
ATV ekranlarında Mercan Köşk 6.bölümüyle yayınlanıyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.
Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.