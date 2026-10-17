Mercan Köşk 7. bölüm izle atv: Mercan köşk yeni bölümde neler olacak?

Mercan Köşk'ün yeni bölümünde Cemre ve Toprak arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Aras da bu gerilimin ortasında kalıyor. Selçuk'un Eslem'in yalanını öğrenmesiyle dengeler değişirken Gülcan da hayatını etkileyecek bir gerçekle yüzleşiyor.
Mercan Köşk, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de!
Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.
Oyuncular: Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).