Mercan Köşk 7. bölüm izle atv: Mercan köşk yeni bölümde neler olacak?

Mercan Köşk'ün yeni bölümünde Cemre ve Toprak arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Aras da bu gerilimin ortasında kalıyor. Selçuk'un Eslem'in yalanını öğrenmesiyle dengeler değişirken Gülcan da hayatını etkileyecek bir gerçekle yüzleşiyor.

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Mercan Köşk, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

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