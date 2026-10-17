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Giriş Tarihi: 17.10.2026 20:45

Mercan Köşk 7. bölüm izle atv: Mercan köşk yeni bölümde neler olacak?

ATV’nin sevilen dizisi Mercan Köşk, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cemre, Toprak’ın Tarsus’ta olduğunu öğrenince Aras’la birlikte onun peşine düşüyor. İki aile arasındaki gerilimin giderek arttığı yeni bölümde, geçmişin sırları ve yüzleşmeler hikayenin seyrini değiştirecek. Peki, Mercan Köşk 7. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

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Mercan Köşk 7. bölüm izle atv: Mercan köşk yeni bölümde neler olacak?
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Mercan Köşk'ün yeni bölümünde Cemre ve Toprak arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Aras da bu gerilimin ortasında kalıyor. Selçuk'un Eslem'in yalanını öğrenmesiyle dengeler değişirken Gülcan da hayatını etkileyecek bir gerçekle yüzleşiyor.

MERCAN KÖŞK YENİ BÖLÜM İZLE

Mercan Köşk, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

MERCAN KÖŞK BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MERCAN KÖŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar.

Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved Hozan için ise yolun sonu gözükmektedir. Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.

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Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.

Oyuncular: Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Mercan Köşk 7. bölüm izle atv: Mercan köşk yeni bölümde neler olacak?
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