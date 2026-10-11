Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.