Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle

ATV'nin yeni yapımları arasında bulunan Mercan Köşk, yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Dizinin devamını merak edenler, yeni bölüm tanıtımına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Mercan Köşk 7. bölüm fragmanı izle araması yapanlar, fragmanın yayın durumunu ve yeni tanıtım videosuna nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor.
ATV ekranlarında Mercan Köşk 7.bölümüyle fragmanı yayınlandı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.
Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.