Haberler Yaşam Haberleri Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 11.10.2026 00:29

Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin gelecek bölümüne ilişkin gelişmeleri takip edenler, yeni tanıtım videosunun yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Mercan Köşk 7. bölüm fragmanı araması yapan izleyiciler, yeni bölüm tanıtımına ilişkin güncel bilgileri ve fragman izleme ekranını merak ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle
  • ABONE OL

ATV'nin yeni yapımları arasında bulunan Mercan Köşk, yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Dizinin devamını merak edenler, yeni bölüm tanıtımına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Mercan Köşk 7. bölüm fragmanı izle araması yapanlar, fragmanın yayın durumunu ve yeni tanıtım videosuna nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor.

MERCAN KÖŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV ekranlarında Mercan Köşk 7.bölümüyle fragmanı yayınlandı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

MERCAN KÖŞK BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mercan Köşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Köşk 7.bölüm fragmanı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA