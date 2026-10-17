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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:32

Meriç Nehri'nde korkunç manzara: Kayıp 2 çocuk aranıyordu! Parçalanmış ceset bulundu...

Meriç Nehri’nde alabora olan botta kaybolan 2 çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sırasında dehşete düşüren bir manzarayla karşılaşıldı. Suyun derinliklerinde vücudunun yarısı bulunmayan parçalanmış bir ceset tespit edildi. Cesedin kime ait olduğu ve kayıp çocukların akıbeti merak konusu oldu.

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İHA Yaşam
Meriç Nehri’nde korkunç manzara: Kayıp 2 çocuk aranıyordu! Parçalanmış ceset bulundu...
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Olay, Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü. Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri'ndeki arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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