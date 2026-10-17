Meriç Nehri’nde korkunç manzara: Kayıp 2 çocuk aranıyordu! Parçalanmış ceset bulundu...

Olay, Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü. Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.