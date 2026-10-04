Meriç’in Arı Kuşları dünyaya açıldı: Meriç’ten dünyaya açılan kürekler...

Muhammed Eren Aykut ve Kaan Korkmaz, 23-24 Mayıs 2026'da Almanya'nın Brandenburg kentinde düzenlenen U19 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştı. A finaline kadar yükselen iki genç sporcu Avrupa beşinciliğini elde etti. Yaklaşık 2.5 ay sonra bu kez dünya sahnesine çıktılar. 5-9 Ağustos 2026'da Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen U19 Dünya Kürek Şampiyonası'nda yeniden ay-yıldızlı formayı giyen Aykut ve Korkmaz, A finalinde dünya dördüncülüğüne ulaştı. Arı Kuşları'nın Türkiye'deki başarıları da sürdü. Son olarak 25-27 Eylül 2026'da Edirne'de düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Kaan Korkmaz ve Muhammed Eren Aykut, Erkekler 2x kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken kulüp Erkekler Genel Klasmanı'nı Türkiye üçüncüsü tamamladı.





İLK KÜREKLER 2020'DE ÇEKİLDİ

Bugünkü başarıların temeli birkaç yıl önce atıldı. TED Edirne Koleji Spor Kulübü ve Kürek Kulübü 2019'da kuruldu. 2020'de teknelerin Meriç Nehri'ne indirilmesiyle ilk resmi antrenmanlar başladı. Haziran 2021'de düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali, 13 kulüpten 100'ün üzerinde sporcuyu Meriç'te buluşturdu. Kulüp sporcuları Nisan 2022'de Türkiye Kürek Federasyonu Bahar Kupası'nda ilk kez yarıştı ve iki altın madalya kazandı. Aynı yıl 2. Edirne Kürek Festivali'ne 16 kulüpten yaklaşık 350 sporcu katıldı. Birkaç yıl içinde gelinen nokta ise dikkat çekici. Bugün kulübün küçük yaş gruplarındaki çocukları, aynı sularda yetişen takım arkadaşlarının milli formayı giyerek Avrupa ve dünya finallerinde yarıştığını görüyor.





KÜREĞİN ARKASINDAKİ HİKAYE

TED Edirne Koleji Kurucusu ve Eğitim Gönüllüsü Nesim İba'nın kürekle kurduğu bağın arkasında ise ilham veren bir hikâye var. İba yıllar önce ağır bir iş kazası geçirdi. Elektrik akımına kapıldı, 6 kez ameliyat geçirdi. Tedavilerin ardından hayatına devam etse de kazanın bıraktığı ciddi ağrılar peşini bırakmadı. Hayatının ilerleyen döneminde kürek sporuyla tanışan İba, kürek çektiğinde yıllardır yaşadığı ağrıların hafiflediğini fark etti. Su üzerinde geçirdiği zamanın kendisine fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da iyi geldiğini anlatan İba, bu sporu çocuklar ve gençlerle de buluşturmak istedi. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'nün kuruluşuna öncülük etti.





AVRUPA ŞAMPİYONASI MERİÇ'E GELDİ

Kulübün gelişimiyle birlikte daha büyük bir hedef ortaya çıktı: Meriç'i uluslararası kürek organizasyonlarının adreslerinden biri haline getirmek. Nehre uluslararası standartlarda olimpik kürek parkuru kazandırılmasıyla Edirne, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek bir altyapıya kavuştu. Bu çalışmaların en önemli sonuçlarından biri 2024'te geldi. Edirne, U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Eylül 2024'te gerçekleştirilen organizasyonda 28 ülkeden yaklaşık 600 milli sporcu Meriç'te yarıştı. Türkiye'de uluslararası çapta düzenlenen ilk kürek şampiyonası olan organizasyonda Türkiye Kürek Milli Takımı da madalya rekoru kırdı.





ONUR ÖDÜLÜ ALDI

2024-2026 yılları arasında Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Nesim İba, Meriç'in uluslararası yarışlara uygun hale getirilmesi ve Edirne'deki kürek çalışmalarına katkıları nedeniyle Avrupa Kürek Federasyonu tarafından onur ödülüne layık görüldü. Ödül, Edirne'de gerçekleştirilen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör