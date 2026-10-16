Haberler Yaşam Haberleri Meriç’te kişi başı 2 bin 500 Euro'ya ölüm yolculuğu! Batan botta 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kardeşi aranıyor...
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:38

Meriç’te kişi başı 2 bin 500 Euro'ya ölüm yolculuğu! Batan botta 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kardeşi aranıyor...

Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan Iraklı ailenin botunun batması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kız ve 7 yaşındaki erkek kardeşleri kayboldu. Kayıp çocukları bulmak için 2 gündür arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayla bağlantılı 3 organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kişi başı 2 bin 500 Euro karşılığında anlaşıldığı öne sürülen organizatörlerin, botun battığını görmelerine rağmen göçmenlere yardım etmeden kaçtıkları iddia edildi.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
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Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin yaşadığı facianın ardından soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Iraklı bir ailenin de bulunduğu göçmen grubunu taşıyan botun nehirde batması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, kardeşleri olan 5 yaşındaki kız çocuğu ile 7 yaşındaki erkek çocuğundan haber alınamıyor. Kayıp iki çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin nehirde başlattığı arama kurtarma çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 EURO

Iraklı aile olaydan bir gün önce Edirne'ye geldi ve kentteki bir pansiyonda konakladı. Ailenin daha sonra Meriç Nehri'ne götürüldüğü öğrenildi. Aileden alınan ifadeler doğrultusunda, yasa dışı geçiş organizasyonu için kişi başı 2 bin 500 euro karşılığında anlaşıldığı belirlendi. Ailenin çocuklarının da geçiş planına dahil edildiği, üç çocuğun bir kişi sayılarak ücret hesabının yapıldığı öne sürüldü.

3 ORGANİZATÖR ARANIYOR

Güvenlik güçleri, aileden alınan bilgiler doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin peşine düştü. Şüphelilerden ikisinin Edirne'de yaşayan, aynı adı ve farklı soyadlarını taşıyan Mustafa A. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin ise Iraklı Rekan S. olduğu öğrenildi. Göçmenleri İstanbul'dan Edirne'ye getirdiği belirtilen Rekan S. ile diğer iki şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rekan S.

BOTUN BATTIĞINI GÖRÜP KAÇTILAR...

Soruşturma kapsamında, organizatörlerin Meriç Nehri'nde botun battığını gördükleri ancak göçmenlere yardım etmek yerine olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Faciada sağ kurtulan Iraklı anne ve babanın, aileden diğer 3 kişiyle birlikte nehirdeki küçük bir adacığa çıkarak hayatta kaldıkları belirtildi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında sudan çıkarılan 11 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kayıp olan 5 yaşındaki kız çocuğu ile 7 yaşındaki erkek çocuğunun bulunması için nehirde 2 gündür arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#İSTANBUL #YUNANİSTAN #AFAD #EDİRNE
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Meriç’te kişi başı 2 bin 500 Euro'ya ölüm yolculuğu! Batan botta 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kardeşi aranıyor...
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