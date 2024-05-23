SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK takvimiyle

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 seviyesinden işlem görüyor.

