Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK takvimiyle
Giriş Tarihi: 23.5.2024 09:42 Son Güncelleme: 23.5.2024 09:42

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK takvimiyle

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklamalarıyla takip ediliyor. Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Parasal sıkılaşma adımlarının devam edileceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Geçtiğimiz ayı faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB mayıs ayının faiz kararı bekleniyor. TCMB'nin vereceği "Mayıs ayı faiz kararı" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK takvimiyle

Merkez Bankası faiz kararı için gözler açıklamalara çevrildi. Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Son toplantıda faiz kararı yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Peki sıradaki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte 2024 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mayıs ayı faiz kararı için yılın ilk günlerinde takvim belli olmuştu.

Buna göre; Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

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27 Haziran 2024

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SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK takvimiyle
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