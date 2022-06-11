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Giriş Tarihi: 11.6.2022 10:43

Merkez Bankası faiz kararı haziran 2022 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz artar mı düşer mi? TCMB PPK toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı haziran 2022 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz artar mı düşer mi? TCMB PPK toplantısı

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı için az bir süre kaldı. Her ay PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıklayarak iç piyasalara yön veren TCMB, bu yılki bütün kararlarda faizi sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ise bu ay için biraz farklı. Türk lirasını korumaya destekleyen politikalara devam eden TCMB faiz artırır mı sorusu yöneltiliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sürekli aratılmakta. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Merkez Bankası haziran faiz kararı merakla bekleniyor. Pandemi sonucu oluşan enflasyon, Rus – Ukrayna savaşı ve tedarik krizi sonucu başlayacak olan gıda krizi, FED'in faiz artırımı Merkez Bankasını Türk lirasını korumaya itti. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları sonrası faiz düşecek mi artacak mı soruları daha da sıklaştı. Merkez Bankası bu sebeple her ay PPK toplantısı düzenliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI MAYIS KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.

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Merkez Bankası faiz kararı haziran 2022 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz artar mı düşer mi? TCMB PPK toplantısı
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