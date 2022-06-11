Merkez Bankası faiz kararı haziran 2022 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz artar mı düşer mi? TCMB PPK toplantısı

Merkez Bankası haziran faiz kararı merakla bekleniyor. Pandemi sonucu oluşan enflasyon, Rus – Ukrayna savaşı ve tedarik krizi sonucu başlayacak olan gıda krizi, FED'in faiz artırımı Merkez Bankasını Türk lirasını korumaya itti. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları sonrası faiz düşecek mi artacak mı soruları daha da sıklaştı. Merkez Bankası bu sebeple her ay PPK toplantısı düzenliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…