Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz kararında geri sayım!

Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, ekim toplantısında yeni kararını açıklayacak. Enflasyon verileri ve ekonomik gelişmelerin ardından TCMB'nin nasıl bir adım atacağı dikkatle izlenirken piyasalarla ilgilenenler kararın saat kaçta açıklanacağını yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı faiz kararı için geri sayımda sona gelindi. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci toplantısında faiz politikasına ilişkin yeni adımını belirleyecek. TCMB ekim ayı faiz kararı, 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Kurul, 10 Eylül tarihli kararında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu.
Merkez Bankasının ekim ayı toplantısından çıkacak karar, belirlenen saatte kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamada politika faizinin yeni seviyesi, gecelik borç alma ve verme oranları ile kararın gerekçeleri yer alacak.
TCMB faiz kararı, www.tcmb.gov.tr adresindeki Para Politikası Kurulu Kararları bölümünden öğrenilebilecek. Toplantı özeti ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
Ekim ayındaki faiz kararının ardından yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı için hazırlıklar başlayacak. TCMB'nin bir sonraki faiz kararı 10 Aralık Perşembe günü açıklanacak. Böylece yılın son toplantısında politika faizinin hangi seviyede tutulacağı ya da yeni bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği belirlenecek.