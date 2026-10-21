Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz kararında geri sayım!

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim ayındaki faiz kararının ardından yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı için hazırlıklar başlayacak. TCMB'nin bir sonraki faiz kararı 10 Aralık Perşembe günü açıklanacak. Böylece yılın son toplantısında politika faizinin hangi seviyede tutulacağı ya da yeni bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği belirlenecek.