TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.