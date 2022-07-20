Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalara yön verecek açıklamanın gelmesine yalnızca saatler kala ekonomistlerin beklentileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada ise "2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası faiz kararı toplantısını 21 Temmuz yarın düzenleyecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.
Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?
Mayıs ve haziran ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Anlık olarak beklenti faizlerin sabit kalmasından yana. 2022 yılında her zaman faizleri sabit tutan Merkez Bankası'nın böyle devam etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.