2026 YILI YATIRIM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

TCMB verilerine göre, imalat sanayisi genelinde ve üretimde çalışan sayısına göre belirlenen tüm büyüklük gruplarında, 2026 yılı yatırımlarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler bahar dönemine kıyasla zayıflayarak devam etti.

Yıllara göre yapılan karşılaştırmada da mevcut yıl yatırımlarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin 2026 yılında gerilediği görüldü.