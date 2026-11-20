Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni yayımladı. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1965 iş yerinin yanıtlarından derlenen araştırmaya göre, 2026 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların geçen yıla kıyasla artacağı yönündeki değerlendirmeler, bahar dönemine göre zayıfladı.
Buna karşılık imalat sanayisi genelinde 2027 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2026 yılına göre artacağı tahmin edildi.
2026 YILI YATIRIM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
TCMB verilerine göre, imalat sanayisi genelinde ve üretimde çalışan sayısına göre belirlenen tüm büyüklük gruplarında, 2026 yılı yatırımlarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler bahar dönemine kıyasla zayıflayarak devam etti.
Yıllara göre yapılan karşılaştırmada da mevcut yıl yatırımlarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin 2026 yılında gerilediği görüldü.
2027 YILI YATIRIMLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ
İmalat sanayisi genelinde 2027 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2026 yılına göre artacağı tahmin edildi.
Çalışan sayısına göre belirlenen büyüklük gruplarında ise üretimde 50-249 kişi çalıştıran iş yerleri hariç diğer gruplarda 2027 yılında yatırım harcamalarının artması bekleniyor.
Önümüzdeki yıl yatırımların mevcut yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin 2026 yılında iyileştiği de araştırmanın öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.
ŞİRKETLERİN İLK ÖNCELİĞİ ESKİYEN EKİPMANLARI YENİLEMEK
Yatırımların hangi amaçlarla gerçekleştirildiği incelendiğinde, 2026 yılında imalat sanayisi genelinde ve tüm büyüklük gruplarında ilk sırada yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi yer aldı.
Bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve diğer yatırım hedefleri izledi.
Mevcut yılda yapılmakta olan yatırımların amaçları önceki dönemlerle karşılaştırıldığında, yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesinin imalat sanayisi genelindeki payı en yüksek seviyeye ulaştı.
2027 yılında da yatırımların ağırlıklı olarak eskiyen tesis ve ekipmanların yenilenmesine yönelik olması bekleniyor.
Ancak çalışan sayısı 250-499 arasında olan iş yerlerinde gelecek yıl yatırımların öncelikli amacının üretimde verimliliğin artırılması olacağı tahmin edildi. Diğer büyüklük gruplarında ise yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi ilk sırada yer aldı.
YATIRIMLARI ARTIRAN EN ÖNEMLİ UNSUR TEKNİK FAKTÖRLER
Araştırmada yatırımları artırıcı yönde etkileyen unsurlar da değerlendirildi. Buna göre 2026 yılında imalat sanayisi genelinde teknik faktörler, yatırımları artıran en önemli unsur oldu. Bu durumun 2027 yılında da devam etmesi bekleniyor.
Üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan iş yerleri dışındaki büyüklük gruplarında ise talep faktörü, yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olarak öne çıktı. Bu eğilimin 2027 yılında da sürmesi öngörüldü.
Yıllara göre yapılan değerlendirmede, teknik faktörlerin yatırımları artırıcı etkisinin imalat sanayisi genelinde hem 2026 yılı hem de 2027 yılı için talep faktörünün üzerine çıktığı görüldü.