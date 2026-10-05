Mersin Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında şok ifade! Kirli çarkı tek tek anlattı: Başkan bana ‘Her şeyden haberim var’ dedi

"4,5-5 MİLYON LİRA AVANTA VERDİĞİNİ BANA SÖYLEDİ"

Tok'un savcılıkta anlattığı ikinci önemli olay ise Park ve Bahçeler ihalesi oldu. HLZ isimli firmanın yaklaşık 200 milyon liralık bir ihale aldığını belirten Tok, firma ortaklarından Nesih Aktepe'nin odasına gelerek kalan hak edişini talep ettiğini söyledi. Tok'un iddiasına göre Aktepe, Ferit isimli kişi aracılığıyla Metin Çulcu'ya iki kez 4,5-5 milyon lira beyanına "avanta" para gönderdiğini ve bu paranın Doğukan Uyan'a verileceğini kendisine bizzat söyledi.

"BAŞKANA ANLATTIM, 'HER ŞEYDEN HABERİM VAR' DEDİ"

Olcay Tok, belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini Vahap Seçer'e söylediğini de anlattı. Tok'un ifadesine göre Seçer kendisine "Her şeyden benim haberim var" dedi. Tok, 2024 Nisan ayında aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer'in kendisini telefonla arayarak Doğukan Uyan'ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini söyledi.