Mersin Çamlıyayla’da Muhtar oğlu tarafından öldürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Muhtarın daha önce de bir kadın tarafından silahlı saldırı sonucu vurulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi Muhtarı 47 yaşındaki Mevlüt Sandal, dün gece oğlu K.S. (17) ile tartıştı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüşünce K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Başından yaralanan muhtar olay yerinde ölürken, olayla ilgili şüpheli olan oğlu K.S. ise gözaltına alındı. Diğer taraftan 4 Ekim 2023 tarihinde muhtar Mevlüt Sandal, bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulmuş, tedavi edildikten sonra taburcu olmuştu.