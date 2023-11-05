Haberler Yaşam Haberleri Mersin Çamlıyayla'da Muhtar oğlu tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 5.11.2023 15:48 Son Güncelleme: 5.11.2023 16:04

Mersin Çamlıyayla'da Muhtar oğlu tarafından öldürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin Çamlıyayla’da Muhtar oğlu tarafından öldürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Muhtarın daha önce de bir kadın tarafından silahlı saldırı sonucu vurulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi Muhtarı 47 yaşındaki Mevlüt Sandal, dün gece oğlu K.S. (17) ile tartıştı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüşünce K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Başından yaralanan muhtar olay yerinde ölürken, olayla ilgili şüpheli olan oğlu K.S. ise gözaltına alındı. Diğer taraftan 4 Ekim 2023 tarihinde muhtar Mevlüt Sandal, bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulmuş, tedavi edildikten sonra taburcu olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert tepki: Teröristlere selam gönderdiler
Hakem, Trabzonspor’a dua etsin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda yeni gelişme
‘İhanet ve hançer’ kurultayından notlar
NUN Okulları'ndan "Öz'e Yolculuk' temalı zirve! Esra Albayrak: Referans noktamız Anadolu ilim ve irfan geleneği
Avcı galibiyetin mimarıydı!
Ahlak noksanı insanlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Çamlıyayla'da Muhtar oğlu tarafından öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA