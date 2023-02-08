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Giriş Tarihi: 8.2.2023 20:13 Son Güncelleme: 8.2.2023 20:14

Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri deprem bölgesinde

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, arama, kurtarma ve yardım için deprem bölgesinde görev aldı.

Bekir COŞKUN
Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando, trafik, asayiş ve olay yeri inceleme timleri depremden etkilenen illere sevk edildi.

Osmaniye'ye görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu koordinesindeki komandolar, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedeler için çadır kurarak yardım malzemelerinin dağıtımını organize ediyor.

Her şartta ve her durumda vatandaşın yanında olan Jandarma ekipleri, depremde de vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

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Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri deprem bölgesinde
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