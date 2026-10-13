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Giriş Tarihi: 13.10.2026 20:43

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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DHA
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere örgütün finansal faaliyetleri incelendi. Çalışmalar kapsamında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan haklarında soruşturma başlatılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada daha önce DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen, ancak yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 kişi de arama yapılan adreste yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 398 bin TL değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasına el konuldu. Soruşturma kapsamında incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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