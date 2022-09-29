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Giriş Tarihi: 29.9.2022 11:12

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şırnak illerinde PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların olduğu tespit edildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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